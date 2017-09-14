RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт пояснив, скільки у
листопаді коштуватиме долар

Експерт пояснив, скільки у листопаді коштуватиме долар
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:35

Експерт пояснив, скільки у листопаді коштуватиме долар

Пропонуємо до обговорення:
Поки гривню підтримують кошти від розміщення єврооблігацій.

Дивися повний текст Експерт пояснив, скільки у листопаді коштуватиме долар.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85477
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:35

Икперд купит доллар по такой цене? Или он ничем не отвечает за свою "икспердизу"?
komp
1
 
Повідомлень: 7714
З нами з: 08.11.07
Подякував: 1725 раз.
Подякували: 2926 раз.
 
Профіль
1
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alfaro23, Cler, locustsucol, N0mad, zРадио і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 408, 409, 410
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4094 209184
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 14:56
Волгарь
Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах
R2 » Сер 07 лис, 2018 12:03
5 76
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 14:17
Pegasmaster
Експерт назвав, з яких складових формується кінцева...
R2 » Вів 06 лис, 2018 21:49
2 82
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 08:52
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63568)
07.11.2018 15:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.