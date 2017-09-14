Поки гривню підтримують кошти від розміщення єврооблігацій.
Дивися повний текст Експерт пояснив, скільки у листопаді коштуватиме долар.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:35
Експерт пояснив, скільки у листопаді коштуватиме долар
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Дивися повний текст Експерт пояснив, скільки у листопаді коштуватиме долар.
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:35
Икперд купит доллар по такой цене? Или он ничем не отвечает за свою "икспердизу"?
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