Поки гривню підтримують кошти від розміщення єврооблігацій.
Дивися повний текст Експерт пояснив, скільки у листопаді коштуватиме долар.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:35
Експерт пояснив, скільки у листопаді коштуватиме долар
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Дивися повний текст Експерт пояснив, скільки у листопаді коштуватиме долар.
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:35
Икперд купит доллар по такой цене? Или он ничем не отвечает за свою "икспердизу"?
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:43
Купит, отчего бы ему не купить.
Может даже и не доллар, а два или три.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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