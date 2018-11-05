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ВТБ Банк заявляє про достатню
кількість активів для...

ВТБ Банк заявляє про достатню кількість активів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:37

ВТБ Банк заявляє про достатню кількість активів для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні банку.

Дивися повний текст ВТБ Банк заявляє про достатню кількість активів для виконання зобов'язань.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:37

Вася, Толя, Боря, подтвердите сверку обязательств. тчк. майор вихрь.
hodkonem36
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