|
|
|
ВТБ Банк заявляє про достатню кількість активів для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні банку.
Дивися повний текст ВТБ Банк заявляє про достатню кількість активів для виконання зобов'язань
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85477
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:37
Вася, Толя, Боря, подтвердите сверку обязательств. тчк. майор вихрь.
-
hodkonem36
-
-
- Повідомлень: 442
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|92
|
Вів 06 лис, 2018 10:43
NKS
|
|0
|116
|
Вів 06 лис, 2018 10:21
R2
|
|2
|80
|
|