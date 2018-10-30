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Уряд направить півмільярда
на зарплати шахтарям

Уряд направить півмільярда на зарплати шахтарям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:37

Уряд направить півмільярда на зарплати шахтарям

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Уряд направить півмільярда на зарплати шахтарям.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:37

які можуть бути збитки при ціни вугілля ротердам + ?
live_gp
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:35

Щурі чують вибори.Скоро почнуть валать про відміну депутатської недоторканості.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:59

Я плачу :) Не знаю что там убыточного, но все время вокруг этих шахт народ недурно наживался, думаю и сейчас так, кому то счастье, а кому то долги, ну не кому то, а нам с вами. Вот потому и не закрывают.
Igorten
 
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