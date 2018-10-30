Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Уряд направить півмільярда на зарплати шахтарям.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:37
Уряд направить півмільярда на зарплати шахтарям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд направить півмільярда на зарплати шахтарям.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:35
Щурі чують вибори.Скоро почнуть валать про відміну депутатської недоторканості.
|