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В Україні може подорожчати електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:29
Пропонуємо до обговорення:
Прийдешній різкий стрибок тарифів визнають і в профільній комісії, і в Міненерго.
Дивися повний текст В Україні може подорожчати електроенергія
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:30
Радует то,что эти горе"реформаторы навряд ли "доживут" до июля.
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