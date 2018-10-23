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В Україні може подорожчати
електроенергія

В Україні може подорожчати електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:29

В Україні може подорожчати електроенергія

Пропонуємо до обговорення:
Прийдешній різкий стрибок тарифів визнають і в профільній комісії, і в Міненерго.

Дивися повний текст В Україні може подорожчати електроенергія.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:30

Радует то,что эти горе"реформаторы навряд ли "доживут" до июля.
sena_2008atp
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