В Україні може подорожчати електроенергія

Додано: Сер 07 лис, 2018 16:52

Что значит "може подорожчати"?

Подорожает без вариантов!

"Этого требует МВФ"

"А то *** нападьот"

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин