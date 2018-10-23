В Україні може подорожчати електроенергія

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:44
Вот мне, чисто технически интересно, как они планируют реализовать эту возможность? - " Согласно закону “О рынке электроэнергии”, украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии, а компании, конкурируя за клиентов, со временем будут снижать тарифы."
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:51
они ничего особо реализовывать не планируют, а поосто тупо повысят тарифы...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:52
Что значит "може подорожчати"?
Подорожает без вариантов!
"Этого требует МВФ"
"А то *** нападьот"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:03
Панели в саду, аккумуляторы в погребе, в помещение кабель по деревьям брошу, конвертер какой-то в коридоре, ну и переноски как гирлянды из комнаты в комнату.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:08
А в количественном эквиваленте все это озвучить сможете? Сколько емкостей, какого объема, за какой срок и какой объем конечного продукта для потребления?
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:24
poll1245
Заправки уже снижают. Синхронно!
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