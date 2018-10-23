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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:44
Вот мне, чисто технически интересно, как они планируют реализовать эту возможность? - " Согласно закону “О рынке электроэнергии”, украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии, а компании, конкурируя за клиентов, со временем будут снижать тарифы."
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:03
Панели в саду, аккумуляторы в погребе, в помещение кабель по деревьям брошу, конвертер какой-то в коридоре, ну и переноски как гирлянды из комнаты в комнату.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:08
А в количественном эквиваленте все это озвучить сможете? Сколько емкостей, какого объема, за какой срок и какой объем конечного продукта для потребления?
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:24
poll1245
Заправки уже снижают. Синхронно!
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:57
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:36
В Украине нет того, что не могло бы подорожать. На эволюцию курса валюты достаточно посмотреть
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:46
Re: В Україні може подорожчати електроенергія
Мне думается, что повышение как раз и связано с вводом энергорынка. При стоимости отпускаемой энергии АЭС по 0,54грн и ГЭС по - 0,38Грн /кВт конечно стоимость энергии по 1,7 населению маловата)). Не обоснована. Но все же стоимость стоит поднять .. но в том случае если например деньги пойдут на обновление сетей, постройку 2-х блоков АЭС на ХАЭС.. но увы скорее всего их просто распилят и все..Как минимум опыт всех предыдущих повышений на это указывает((.
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:09
бытовые биогазовые установки как правило объёмом от 5-10 м3. для предварительных расчётов нужно знать ваши потребности в топливе и основные типы отходов для биореактора и их количество. примерные цифры по выходу биогаза от разных отходов можете посмотреть по этой ссылке
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