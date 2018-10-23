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В Україні може подорожчати
електроенергія

В Україні може подорожчати електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:44

Вот мне, чисто технически интересно, как они планируют реализовать эту возможность? - " Согласно закону “О рынке электроэнергии”, украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии, а компании, конкурируя за клиентов, со временем будут снижать тарифы."
poll1245
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:03

  N0mad написав:Cler
бурить на километр вглубь? И потом органы ещё и за жабры возьмут за незаконную добычу? Нет уж, я лучше в саду панели поставлю. :wink:


Панели в саду, аккумуляторы в погребе, в помещение кабель по деревьям брошу, конвертер какой-то в коридоре, ну и переноски как гирлянды из комнаты в комнату.
:D
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:08

  Cler написав:не надо ничего бурить. кроме природного газа есть ещё биогаз с несколько меньшим содержанием метана, но который тоже неплохо горит. вам надо несколько ёмкостей в которых будут бродить все ваши органические продукты жизнедеятельности и вы будете иметь достаточно биогаза для собственного потребления...


А в количественном эквиваленте все это озвучить сможете? Сколько емкостей, какого объема, за какой срок и какой объем конечного продукта для потребления?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:20

А подешеветь может что-нибудь?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:24

poll1245
а компании, конкурируя за клиентов, со временем будут снижать тарифы
Заправки уже снижают. Синхронно! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:57

  Вкладчик1234 написав:Что значит "може подорожчати"?
Подорожает без вариантов!
"Этого требует МВФ"
"А то *** нападьот"

Забавный пЭрсонаж. Ходит по всем темам и тупо набрасывает гуано на вентилятор. Видимо на него уже "нападло".
bolex
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:36

В Украине нет того, что не могло бы подорожать. На эволюцию курса валюты достаточно посмотреть
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:46

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  Cler написав:они ничего особо реализовывать не планируют, а поосто тупо повысят тарифы.

Мне думается, что повышение как раз и связано с вводом энергорынка. При стоимости отпускаемой энергии АЭС по 0,54грн и ГЭС по - 0,38Грн /кВт конечно стоимость энергии по 1,7 населению маловата)). Не обоснована. Но все же стоимость стоит поднять .. но в том случае если например деньги пойдут на обновление сетей, постройку 2-х блоков АЭС на ХАЭС.. но увы скорее всего их просто распилят и все..Как минимум опыт всех предыдущих повышений на это указывает((.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:09

  Евгений Н. написав:
  Cler написав:не надо ничего бурить. кроме природного газа есть ещё биогаз с несколько меньшим содержанием метана, но который тоже неплохо горит. вам надо несколько ёмкостей в которых будут бродить все ваши органические продукты жизнедеятельности и вы будете иметь достаточно биогаза для собственного потребления...

А в количественном эквиваленте все это озвучить сможете? Сколько емкостей, какого объема, за какой срок и какой объем конечного продукта для потребления?

бытовые биогазовые установки как правило объёмом от 5-10 м3. для предварительных расчётов нужно знать ваши потребности в топливе и основные типы отходов для биореактора и их количество. примерные цифры по выходу биогаза от разных отходов можете посмотреть по этой ссылке http://zorgbiogas.ru/biogas-plants/biog ... GkQAvD_BwE
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:34

Cler биогаз в частном хозяйстве без спец человека, ответсвенного за него - фантастика.
Очень уж часто оно перегревается или сдыхает от смены микробов
arheops
 
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