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В Україні може подорожчати електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 00:41
arheops написав:Cler
биогаз в частном хозяйстве без спец человека, ответсвенного за него - фантастика.
Очень уж часто оно перегревается или сдыхает от смены микробов
это не намного сложнее процесса самогоноварения...
кроме того есть варианты недорогих установок, но требующих определённых навыков и телодвижений, а есть аппараты автоматизированные и механизированные, но стоимость их кусается...
самое главное на первоначальном этапе трезво оценить свои потребности в биогазе и имеющуюся в распоряжении биомассу...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Чет 08 лис, 2018 09:47
Джон написав:
.. постройку 2-х блоков АЭС на ХАЭС.. но увы скорее всего их просто распилят и все..Как минимум опыт всех предыдущих повышений на это указывает((.
мутная история там с постройкой 3го и 4го блока ХАЭС - чехи оказались филиалом Росатома, без денех никто не хочет строить, дешевое финансирование никто не хочет давать из-за мусорного рейтинга и т.д. Скорее всего до выборов точно никто дергаться не будет и дешевый кредит без залога тоже не дадут. Под такие дела надо бы подтянуть финансирование ЕБРР, но для них это довольно большие деньги, не вписывающиеся в квоты для Украины и не типовой проект
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:03
Cler написав: arheops написав:Cler
биогаз в частном хозяйстве без спец человека, ответсвенного за него - фантастика.
Очень уж часто оно перегревается или сдыхает от смены микробов
это не намного сложнее процесса самогоноварения...
кроме того есть варианты недорогих установок, но требующих определённых навыков и телодвижений, а есть аппараты автоматизированные и механизированные, но стоимость их кусается...
самое главное на первоначальном этапе трезво оценить свои потребности в биогазе и имеющуюся в распоряжении биомассу...
Вы хоть сами верите, в то что пишите?
Как это все можно сделать в каменных 25-этажных скворечниках-гетто?
п.с. кстати, а биомассу где брать?
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vetka
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:31
vetka написав: Cler написав: arheops написав:Cler
биогаз в частном хозяйстве без спец человека, ответсвенного за него - фантастика.
Очень уж часто оно перегревается или сдыхает от смены микробов
это не намного сложнее процесса самогоноварения...
кроме того есть варианты недорогих установок, но требующих определённых навыков и телодвижений, а есть аппараты автоматизированные и механизированные, но стоимость их кусается...
самое главное на первоначальном этапе трезво оценить свои потребности в биогазе и имеющуюся в распоряжении биомассу...
Вы хоть сами верите, в то что пишите?
Как это все можно сделать в каменных 25-этажных скворечниках-гетто?
п.с. кстати, а биомассу где брать?
В 25-этажном скворечнике если все отходы жизнедеятельности людей сливать в одну емкость , закопанную рядом с домом и в емкость поселить бактерий , то в принципе этого хватит что-бы обеспечить газом все квартиры в этом скворечнике .
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makishin60
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:32
makishin60 написав:
В 25-этажном скворечнике если все отходы жизнедеятельности людей сливать в одну емкость , закопанную рядом с домом и в емкость поселить бактерий , то в принципе этого хватит что-бы обеспечить газом все квартиры в этом скворечнике .
Ну это надо очень хорошо питаться, чтобы яму навальохать, а еда нынче дорогая. Шкурка вычинки не стоит
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vetka
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