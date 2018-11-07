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В Україні може подорожчати
електроенергія

В Україні може подорожчати електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:41

  arheops написав:Cler биогаз в частном хозяйстве без спец человека, ответсвенного за него - фантастика.
Очень уж часто оно перегревается или сдыхает от смены микробов

это не намного сложнее процесса самогоноварения... :mrgreen:

кроме того есть варианты недорогих установок, но требующих определённых навыков и телодвижений, а есть аппараты автоматизированные и механизированные, но стоимость их кусается...

самое главное на первоначальном этапе трезво оценить свои потребности в биогазе и имеющуюся в распоряжении биомассу...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:47

  Джон написав:.. постройку 2-х блоков АЭС на ХАЭС.. но увы скорее всего их просто распилят и все..Как минимум опыт всех предыдущих повышений на это указывает((.
мутная история там с постройкой 3го и 4го блока ХАЭС - чехи оказались филиалом Росатома, без денех никто не хочет строить, дешевое финансирование никто не хочет давать из-за мусорного рейтинга и т.д. Скорее всего до выборов точно никто дергаться не будет и дешевый кредит без залога тоже не дадут. Под такие дела надо бы подтянуть финансирование ЕБРР, но для них это довольно большие деньги, не вписывающиеся в квоты для Украины и не типовой проект
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:03

  Cler написав:
  arheops написав:Cler биогаз в частном хозяйстве без спец человека, ответсвенного за него - фантастика.
Очень уж часто оно перегревается или сдыхает от смены микробов

это не намного сложнее процесса самогоноварения... :mrgreen:

кроме того есть варианты недорогих установок, но требующих определённых навыков и телодвижений, а есть аппараты автоматизированные и механизированные, но стоимость их кусается...

самое главное на первоначальном этапе трезво оценить свои потребности в биогазе и имеющуюся в распоряжении биомассу...

Вы хоть сами верите, в то что пишите?
Как это все можно сделать в каменных 25-этажных скворечниках-гетто?
п.с. кстати, а биомассу где брать?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:31

  vetka написав:
  Cler написав:
  arheops написав:Cler биогаз в частном хозяйстве без спец человека, ответсвенного за него - фантастика.
Очень уж часто оно перегревается или сдыхает от смены микробов

это не намного сложнее процесса самогоноварения... :mrgreen:

кроме того есть варианты недорогих установок, но требующих определённых навыков и телодвижений, а есть аппараты автоматизированные и механизированные, но стоимость их кусается...

самое главное на первоначальном этапе трезво оценить свои потребности в биогазе и имеющуюся в распоряжении биомассу...

Вы хоть сами верите, в то что пишите?
Как это все можно сделать в каменных 25-этажных скворечниках-гетто?
п.с. кстати, а биомассу где брать?

В 25-этажном скворечнике если все отходы жизнедеятельности людей сливать в одну емкость , закопанную рядом с домом и в емкость поселить бактерий , то в принципе этого хватит что-бы обеспечить газом все квартиры в этом скворечнике .
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:32

  makishin60 написав: В 25-этажном скворечнике если все отходы жизнедеятельности людей сливать в одну емкость , закопанную рядом с домом и в емкость поселить бактерий , то в принципе этого хватит что-бы обеспечить газом все квартиры в этом скворечнике .

Ну это надо очень хорошо питаться, чтобы яму навальохать, а еда нынче дорогая. Шкурка вычинки не стоит :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:56

makishin60, принципиально возможно, а вот на практике - тогда нельзя сливать в канализацию всякую бытовую химию - от неё бактерии дохнут и выхлоп уменьшается.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:40

Хе*ня. Сильнее станем.
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summacut
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:21

  vetka написав:
  Cler написав:
  arheops написав:Cler биогаз в частном хозяйстве без спец человека, ответсвенного за него - фантастика.
Очень уж часто оно перегревается или сдыхает от смены микробов

это не намного сложнее процесса самогоноварения... :mrgreen:

кроме того есть варианты недорогих установок, но требующих определённых навыков и телодвижений, а есть аппараты автоматизированные и механизированные, но стоимость их кусается...

самое главное на первоначальном этапе трезво оценить свои потребности в биогазе и имеющуюся в распоряжении биомассу...

Вы хоть сами верите, в то что пишите?
Как это все можно сделать в каменных 25-этажных скворечниках-гетто?
п.с. кстати, а биомассу где брать?

речь в первую очередь шла о частных сельских домах и фермерских хозяйствах...

что касается больших городов, то это есть смысл делать на канализационных станциях. например, в Бортничах на очистных котельная на биогазе работает уже больше 30 лет...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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