В Україні може подорожчати електроенергія

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Джон написав:.. постройку 2-х блоков АЭС на ХАЭС.. но увы скорее всего их просто распилят и все..Как минимум опыт всех предыдущих повышений на это указывает((.
мутная история там с постройкой 3го и 4го блока ХАЭС - чехи оказались филиалом Росатома, без денех никто не хочет строить, дешевое финансирование никто не хочет давать из-за мусорного рейтинга и т.д. Скорее всего до выборов точно никто дергаться не будет и дешевый кредит без залога тоже не дадут. Под такие дела надо бы подтянуть финансирование ЕБРР, но для них это довольно большие деньги, не вписывающиеся в квоты для Украины и не типовой проект
arheops написав:Cler биогаз в частном хозяйстве без спец человека, ответсвенного за него - фантастика. Очень уж часто оно перегревается или сдыхает от смены микробов
это не намного сложнее процесса самогоноварения...
кроме того есть варианты недорогих установок, но требующих определённых навыков и телодвижений, а есть аппараты автоматизированные и механизированные, но стоимость их кусается...
самое главное на первоначальном этапе трезво оценить свои потребности в биогазе и имеющуюся в распоряжении биомассу...
Вы хоть сами верите, в то что пишите? Как это все можно сделать в каменных 25-этажных скворечниках-гетто? п.с. кстати, а биомассу где брать?
В 25-этажном скворечнике если все отходы жизнедеятельности людей сливать в одну емкость , закопанную рядом с домом и в емкость поселить бактерий , то в принципе этого хватит что-бы обеспечить газом все квартиры в этом скворечнике .
makishin60 написав: В 25-этажном скворечнике если все отходы жизнедеятельности людей сливать в одну емкость , закопанную рядом с домом и в емкость поселить бактерий , то в принципе этого хватит что-бы обеспечить газом все квартиры в этом скворечнике .
Ну это надо очень хорошо питаться, чтобы яму навальохать, а еда нынче дорогая. Шкурка вычинки не стоит
немцы придумали интересную систему. Любой гражданин может оплатить солнечную панель в большой солнечной электростанции и получать доход с этой электростанции пропорционально купленной площади солнечной панели. Якобы минимальная площадь 30*30 см. (площадь коробки пиццы). Немцы на форуме благожелательно отнеслись к идее. Действительно может заработать идея. вот статья и обсуждение http://www.spiegel.de/wirtschaft/untern ... 37188.html