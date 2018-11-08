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В Україні може подорожчати
електроенергія

В Україні може подорожчати електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:37

"В Україні в липні 2019 року можуть щонайменше в 1,5 разу підвищити ціни на електроенергію для населення."
А зачем вводить рынок если это только подымет цены?
Суть реформы?
В ЕС этот рынок уже давно и там наверное есть и конкуренция, но цены на э/э выше чем в Украине. Так зачем он нужен? Тем более какая может быть конкуренция в корумпированной стране.
p.s.
О цене на газ тоже говорили, что сейчас повысим до цен рынка ЕС, местные производители начнут вкладывать в добычу, потом мы перестанем вообще импортировать газ и цена снизится. И тут опять цены нужно повышать и газ нужно импортировать.
Как по мне - это не реформы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:58

  N0mad написав:Cler
бурить на километр вглубь? И потом органы ещё и за жабры возьмут за незаконную добычу? Нет уж, я лучше в саду панели поставлю. :wink:

Главное, чтобы не сперли.
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Начиная с 2019 года жителей столичных многоквартирных домов обяжут оплачивать обслуживание домовых счетчиков тепла из своих карманов (в платежке появится отдельная строка), а также платить около 5 гривен в месяц за обслуживание охранных систем.

http://kievvlast.com.ua/text/s-kievlyan ... ikov-tepla
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:25

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  sequence написав:мутная история там с постройкой 3го и 4го блока ХАЭС - чехи оказались филиалом Росатома, без денех никто не хочет строить, дешевое финансирование никто не хочет давать из-за мусорного рейтинга и т.д.
В любом случае блок на АЭС намного перспективнее кремниевого хлама со сроком службы ДО 20 лет и нестабильной генерацией.
  Yura_Gag написав:немцы придумали интересную систему.
Любой гражданин может оплатить солнечную панель в большой солнечной электростанции и получать доход с этой электростанции пропорционально купленной площади солнечной панели.
У нас одно время витала аналогичная идея под названием - энергокооператива. Но в насквозь корумпированной стране.. у проекта где нет составляющей "откат".. без шансов. Вообще проблема, не в энергии или ресурсах, проблема в прогнившей системе власти.
Джон
 
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