В Україні може подорожчати електроенергія

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"В Україні в липні 2019 року можуть щонайменше в 1,5 разу підвищити ціни на електроенергію для населення." А зачем вводить рынок если это только подымет цены? Суть реформы? В ЕС этот рынок уже давно и там наверное есть и конкуренция, но цены на э/э выше чем в Украине. Так зачем он нужен? Тем более какая может быть конкуренция в корумпированной стране. p.s. О цене на газ тоже говорили, что сейчас повысим до цен рынка ЕС, местные производители начнут вкладывать в добычу, потом мы перестанем вообще импортировать газ и цена снизится. И тут опять цены нужно повышать и газ нужно импортировать. Как по мне - это не реформы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
N0mad написав:Cler бурить на километр вглубь? И потом органы ещё и за жабры возьмут за незаконную добычу? Нет уж, я лучше в саду панели поставлю.
Главное, чтобы не сперли. Последняя новинка Хапай-Tech от КГГА
Начиная с 2019 года жителей столичных многоквартирных домов обяжут оплачивать обслуживание домовых счетчиков тепла из своих карманов (в платежке появится отдельная строка), а также платить около 5 гривен в месяц за обслуживание охранных систем.
sequence написав:мутная история там с постройкой 3го и 4го блока ХАЭС - чехи оказались филиалом Росатома, без денех никто не хочет строить, дешевое финансирование никто не хочет давать из-за мусорного рейтинга и т.д.
В любом случае блок на АЭС намного перспективнее кремниевого хлама со сроком службы ДО 20 лет и нестабильной генерацией.
Yura_Gag написав:немцы придумали интересную систему. Любой гражданин может оплатить солнечную панель в большой солнечной электростанции и получать доход с этой электростанции пропорционально купленной площади солнечной панели.
У нас одно время витала аналогичная идея под названием - энергокооператива. Но в насквозь корумпированной стране.. у проекта где нет составляющей "откат".. без шансов. Вообще проблема, не в энергии или ресурсах, проблема в прогнившей системе власти.
Джон написав:] В любом случае блок на АЭС намного перспективнее кремниевого хлама со сроком службы ДО 20 лет и нестабильной генерацией...Вообще проблема, не в энергии или ресурсах, проблема в прогнившей системе власти.
все верно. Субсидии на "зеленую" энергию стоило бы пустить на достройку блоков и на НИОКРЫ по новым. Но денех все равно нет - вариант отдать в частные руки. Проблема комплексная: слабая экономика в комплекте с перманентными клептократами у власти, депопуляцией, да плюсуя все события последних лет получим какую-то тоскливую средне/долгосрочную перспективу
sequence написав:Субсидии на "зеленую" энергию стоило бы пустить на достройку блоков и на НИОКРЫ по новым. Но денех все равно нет - вариант отдать в частные руки. Проблема комплексная: слабая экономика в комплекте с перманентными клептократами у власти, депопуляцией, да плюсуя все события последних лет получим какую-то тоскливую средне/долгосрочную перспективу
Ага, одне залишилось - в Крим, до родичів, чи, не дай бог, звісно, в загниваючу Європу? В нас і так надлишок енергії від АЕС, проблема не в новій генерації, а в пікових навантаженнях. А те що зелена енергія дорога - так і треба, на першому етапі, щоб пішли інвестиції. Прожектор зрадофілії, звісно, все покаже під іншим кутом, та це вже звично і не цікаво.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
sequence написав:Субсидии на "зеленую" энергию стоило бы пустить на достройку блоков и на НИОКРЫ по новым. Но денех все равно нет - вариант отдать в частные руки. Проблема комплексная: слабая экономика в комплекте с перманентными клептократами у власти, депопуляцией, да плюсуя все события последних лет получим какую-то тоскливую средне/долгосрочную перспективу
Ага, одне залишилось - в Крим, до родичів, чи, не дай бог, звісно, в загниваючу Європу? В нас і так надлишок енергії від АЕС, проблема не в новій генерації, а в пікових навантаженнях. А те що зелена енергія дорога - так і треба, на першому етапі, щоб пішли інвестиції. Прожектор зрадофілії, звісно, все покаже під іншим кутом, та це вже звично і не цікаво.
А як "зелена енергетика" вирішує проблему пікових навантажень?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:А як "зелена енергетика" вирішує проблему пікових навантажень?
Влітку реактори АЕС стають на планові ремонти, плюс зростання кількості кондиціонерів.
То це не вирішення проблеми пікових навантажень. Влітку споживання електроенергії найнижче. "В нас і так надлишок енергії від АЕС" - це не ваші слова?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.