В Україні може подорожчати електроенергія

Додано: Чет 08 лис, 2018 17:37

"В Україні в липні 2019 року можуть щонайменше в 1,5 разу підвищити ціни на електроенергію для населення."

А зачем вводить рынок если это только подымет цены?

Суть реформы?

В ЕС этот рынок уже давно и там наверное есть и конкуренция, но цены на э/э выше чем в Украине. Так зачем он нужен? Тем более какая может быть конкуренция в корумпированной стране.

p.s.

О цене на газ тоже говорили, что сейчас повысим до цен рынка ЕС, местные производители начнут вкладывать в добычу, потом мы перестанем вообще импортировать газ и цена снизится. И тут опять цены нужно повышать и газ нужно импортировать.

Как по мне - это не реформы.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.