RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні може подорожчати
електроенергія

В Україні може подорожчати електроенергія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:37

"В Україні в липні 2019 року можуть щонайменше в 1,5 разу підвищити ціни на електроенергію для населення."
А зачем вводить рынок если это только подымет цены?
Суть реформы?
В ЕС этот рынок уже давно и там наверное есть и конкуренция, но цены на э/э выше чем в Украине. Так зачем он нужен? Тем более какая может быть конкуренция в корумпированной стране.
p.s.
О цене на газ тоже говорили, что сейчас повысим до цен рынка ЕС, местные производители начнут вкладывать в добычу, потом мы перестанем вообще импортировать газ и цена снизится. И тут опять цены нужно повышать и газ нужно импортировать.
Как по мне - это не реформы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 27.02.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:58

  N0mad написав:Cler
бурить на километр вглубь? И потом органы ещё и за жабры возьмут за незаконную добычу? Нет уж, я лучше в саду панели поставлю. :wink:

Главное, чтобы не сперли.
Последняя новинка Хапай-Tech от КГГА 8)
Начиная с 2019 года жителей столичных многоквартирных домов обяжут оплачивать обслуживание домовых счетчиков тепла из своих карманов (в платежке появится отдельная строка), а также платить около 5 гривен в месяц за обслуживание охранных систем.

http://kievvlast.com.ua/text/s-kievlyan ... ikov-tepla
Аlександр
 
Повідомлень: 3043
З нами з: 10.04.08
Подякував: 104 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:25

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  sequence написав:мутная история там с постройкой 3го и 4го блока ХАЭС - чехи оказались филиалом Росатома, без денех никто не хочет строить, дешевое финансирование никто не хочет давать из-за мусорного рейтинга и т.д.
В любом случае блок на АЭС намного перспективнее кремниевого хлама со сроком службы ДО 20 лет и нестабильной генерацией.
  Yura_Gag написав:немцы придумали интересную систему.
Любой гражданин может оплатить солнечную панель в большой солнечной электростанции и получать доход с этой электростанции пропорционально купленной площади солнечной панели.
У нас одно время витала аналогичная идея под названием - энергокооператива. Но в насквозь корумпированной стране.. у проекта где нет составляющей "откат".. без шансов. Вообще проблема, не в энергии или ресурсах, проблема в прогнившей системе власти.
Джон
 
Повідомлень: 679
З нами з: 16.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:52

  Джон написав:] В любом случае блок на АЭС намного перспективнее кремниевого хлама со сроком службы ДО 20 лет и нестабильной генерацией...Вообще проблема, не в энергии или ресурсах, проблема в прогнившей системе власти.
все верно. Субсидии на "зеленую" энергию стоило бы пустить на достройку блоков и на НИОКРЫ по новым. Но денех все равно нет - вариант отдать в частные руки.
Проблема комплексная: слабая экономика в комплекте с перманентными клептократами у власти, депопуляцией, да плюсуя все события последних лет получим какую-то тоскливую средне/долгосрочную перспективу
sequence
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 29.12.15
Подякував: 128 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:07

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  sequence написав:Субсидии на "зеленую" энергию стоило бы пустить на достройку блоков и на НИОКРЫ по новым. Но денех все равно нет - вариант отдать в частные руки.
Проблема комплексная: слабая экономика в комплекте с перманентными клептократами у власти, депопуляцией, да плюсуя все события последних лет получим какую-то тоскливую средне/долгосрочную перспективу

Ага, одне залишилось - в Крим, до родичів, чи, не дай бог, звісно, в загниваючу Європу?
В нас і так надлишок енергії від АЕС, проблема не в новій генерації, а в пікових навантаженнях. А те що зелена енергія дорога - так і треба, на першому етапі, щоб пішли інвестиції. Прожектор зрадофілії, звісно, все покаже під іншим кутом, та це вже звично і не цікаво.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5800
З нами з: 01.08.15
Подякував: 757 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:29

  lapay написав:
  sequence написав:Субсидии на "зеленую" энергию стоило бы пустить на достройку блоков и на НИОКРЫ по новым. Но денех все равно нет - вариант отдать в частные руки.
Проблема комплексная: слабая экономика в комплекте с перманентными клептократами у власти, депопуляцией, да плюсуя все события последних лет получим какую-то тоскливую средне/долгосрочную перспективу

Ага, одне залишилось - в Крим, до родичів, чи, не дай бог, звісно, в загниваючу Європу?
В нас і так надлишок енергії від АЕС, проблема не в новій генерації, а в пікових навантаженнях. А те що зелена енергія дорога - так і треба, на першому етапі, щоб пішли інвестиції. Прожектор зрадофілії, звісно, все покаже під іншим кутом, та це вже звично і не цікаво.

А як "зелена енергетика" вирішує проблему пікових навантажень?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 27.02.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:44

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  cannabis_ua написав:А як "зелена енергетика" вирішує проблему пікових навантажень?

Влітку реактори АЕС стають на планові ремонти, плюс зростання кількості кондиціонерів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5800
З нами з: 01.08.15
Подякував: 757 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:56

  lapay написав:
  cannabis_ua написав:А як "зелена енергетика" вирішує проблему пікових навантажень?

Влітку реактори АЕС стають на планові ремонти, плюс зростання кількості кондиціонерів.

То це не вирішення проблеми пікових навантажень. Влітку споживання електроенергії найнижче.
"В нас і так надлишок енергії від АЕС" - це не ваші слова?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 27.02.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:32

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  lapay написав:В нас і так надлишок енергії від АЕС, проблема не в новій генерації, а в пікових навантаженнях.
У вас в Задупье может и да, а у НАС в Украине скоро пара реакторов будет заглушена.
Вот на финансах была кстати статья на эту тему..
https://news.finance.ua/ru/news/-/400431/ukraina-teryaet-yadernuyu-energetiku
  cannabis_ua написав:То це не вирішення проблеми пікових навантажень. Влітку споживання електроенергії найнижче.
"В нас і так надлишок енергії від АЕС" - це не ваші слова?
- ціому вуйкові ще би зрозуміти значення слова - "пікове наватаження", та з нього би файний єнергєтик вийшов)). :D
  lapay написав:Влітку реактори АЕС стають на планові ремонти
От так взяли та всі одразу та стали? Стоять собі реактори на ремонтах в літку, а тут пан з полонини приніс до хати кондіціонера з Ашану.. упс ..його в розетеку та почалась єнергетична криза)). А ті хто мав "зелену энергетику" тобто фотопанельку на сортіре, то той посміхнувся и кондіціионер в нього запрацював.. в день звістно)).
Джон
 
Повідомлень: 679
З нами з: 16.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:44

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  cannabis_ua написав:А як "зелена енергетика" вирішує проблему пікових навантажень?
Она ее не решает а создает.. вот дневной пик и тут хоп над Херсонской/Одесской областью тучка да еще ветра нет.. все приехали. Провал в пару сотен мегавват в сети где и так пик нагрузки.
Джон
 
Повідомлень: 679
З нами з: 16.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cler, tollyn і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні пропонують замінити вугільні електростанції...
R2 » Чет 08 лис, 2018 20:46
6 155
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 17:05
tollyn
Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5% 1, 2
R2 » Чет 08 лис, 2018 12:42
14 412
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 13:44
lapay
В Україні планують зобов’язати будувати різнорівневі...
R2 » Чет 08 лис, 2018 20:06
2 76
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 22:51
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13953)
09.11.2018 17:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.