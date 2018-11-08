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В Україні може подорожчати
електроенергія

В Україні може подорожчати електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:23

  lapay написав:В нас і так надлишок енергії від АЕС

а по каким показателям вы определили, что у нас избыток атомной генерации? в Украине генерация АЭС не превышает 55-60%, а например во Франции она почти в 1,5 раза больше и при этом франзузы не считают, что у них избыток атомной генерации...
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