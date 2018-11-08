В Україні може подорожчати електроенергія

а по каким показателям вы определили, что у нас избыток атомной генерации? в Украине генерация АЭС не превышает 55-60%, а например во Франции она почти в 1,5 раза больше и при этом франзузы не считают, что у них избыток атомной генерации...
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:23
а по каким показателям вы определили, что у нас избыток атомной генерации? в Украине генерация АЭС не превышает 55-60%, а например во Франции она почти в 1,5 раза больше и при этом франзузы не считают, что у них избыток атомной генерации...
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