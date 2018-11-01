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В Україні може подорожчати
електроенергія

В Україні може подорожчати електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:04

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  cannabis_ua написав:То це не вирішення проблеми пікових навантажень. Влітку споживання електроенергії найнижче.
"В нас і так надлишок енергії від АЕС" - це не ваші слова

Основна претензія до СЕС - генерація тільки влітку. Тоді якраз ця генерація і потрібна, щоб менше палити вугілля. Друга претензія - генерація тільки вдень. Якраз тоді ця генерація і потрібна, що видно по тарифам вдень і вночі. СЕС потрібні, як не крути. В Європі АЕС закриваються, і нам цього не уникнути, тому треба їх замінити.
Прихильники АЕС не згадують про Чорнобиль, і про те, скільки треба витратити на повний демонтаж АЕС. Бескоштовний сир тільки в мишоловці. Коли вартість генерації СЕС знизиться до 1-2 центів за кіловат-годину - все інше поступово вимре.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:08

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  Джон написав:От так взяли та всі одразу та стали? Стоять собі реактори на ремонтах в літку, а тут пан з полонини приніс до хати кондіціонера з Ашану.. упс ..його в розетеку та почалась єнергетична криза)). А ті хто мав "зелену энергетику" тобто фотопанельку на сортіре, то той посміхнувся и кондіціионер в нього запрацював.. в день звістно)).

Нє, пан з Енергодупинська підкинув совочок добаського вугілля в свою домашню ТЕС, і все знову запрацювало. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:23

  lapay написав:В Європі АЕС закриваються, і нам цього не уникнути, тому треба їх замінити.

во-первых, в Европе достаточно много стран имеющих АЭС и у всех разная политика по этому вопросу, так что стоит говорить не о тенденциях в Европе, а о отдельных странах. во-вторых, Украине уже стоит определится с кем она с Европой или с США, в которой на сегодня работает 98 реакторов...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 09:47

  lapay написав:
  cannabis_ua написав:То це не вирішення проблеми пікових навантажень. Влітку споживання електроенергії найнижче.
"В нас і так надлишок енергії від АЕС" - це не ваші слова

Основна претензія до СЕС - генерація тільки влітку. Тоді якраз ця генерація і потрібна, щоб менше палити вугілля. Друга претензія - генерація тільки вдень. Якраз тоді ця генерація і потрібна, що видно по тарифам вдень і вночі. СЕС потрібні, як не крути. В Європі АЕС закриваються, і нам цього не уникнути, тому треба їх замінити.
Прихильники АЕС не згадують про Чорнобиль, і про те, скільки треба витратити на повний демонтаж АЕС. Бескоштовний сир тільки в мишоловці. Коли вартість генерації СЕС знизиться до 1-2 центів за кіловат-годину - все інше поступово вимре.

СЕС генерують електричну енергію, коли є сонце (не тільки влітку).
Сама дорожча електрична енергія (відповідно максимальне навантаження) в пікові години (ввечері максимальне споживання за добу):
8:00 - 11:00
20:00 - 22:00 (максимальне споживання за добу).
Як вирішує СЕС проблему пікових навантажень?
СЕС витісняють блоки АЕС вдень (так як АЕС не можуть маневрувати), а ввечері самі відключаються, що призводить до включення ще більшої кількості "брудних" блоків ТЕС, які можна швидко запустити (якби працював атомний блок то блоків ТЕС знадобилося менше).
Так зрозуміло?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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