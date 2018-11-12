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В Україні може подорожчати
електроенергія

В Україні може подорожчати електроенергія
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  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:04

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  cannabis_ua написав:То це не вирішення проблеми пікових навантажень. Влітку споживання електроенергії найнижче.
"В нас і так надлишок енергії від АЕС" - це не ваші слова

Основна претензія до СЕС - генерація тільки влітку. Тоді якраз ця генерація і потрібна, щоб менше палити вугілля. Друга претензія - генерація тільки вдень. Якраз тоді ця генерація і потрібна, що видно по тарифам вдень і вночі. СЕС потрібні, як не крути. В Європі АЕС закриваються, і нам цього не уникнути, тому треба їх замінити.
Прихильники АЕС не згадують про Чорнобиль, і про те, скільки треба витратити на повний демонтаж АЕС. Бескоштовний сир тільки в мишоловці. Коли вартість генерації СЕС знизиться до 1-2 центів за кіловат-годину - все інше поступово вимре.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:08

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  Джон написав:От так взяли та всі одразу та стали? Стоять собі реактори на ремонтах в літку, а тут пан з полонини приніс до хати кондіціонера з Ашану.. упс ..його в розетеку та почалась єнергетична криза)). А ті хто мав "зелену энергетику" тобто фотопанельку на сортіре, то той посміхнувся и кондіціионер в нього запрацював.. в день звістно)).

Нє, пан з Енергодупинська підкинув совочок добаського вугілля в свою домашню ТЕС, і все знову запрацювало. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:23

  lapay написав:В Європі АЕС закриваються, і нам цього не уникнути, тому треба їх замінити.

во-первых, в Европе достаточно много стран имеющих АЭС и у всех разная политика по этому вопросу, так что стоит говорить не о тенденциях в Европе, а о отдельных странах. во-вторых, Украине уже стоит определится с кем она с Европой или с США, в которой на сегодня работает 98 реакторов...
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 09:47

  lapay написав:
  cannabis_ua написав:То це не вирішення проблеми пікових навантажень. Влітку споживання електроенергії найнижче.
"В нас і так надлишок енергії від АЕС" - це не ваші слова

Основна претензія до СЕС - генерація тільки влітку. Тоді якраз ця генерація і потрібна, щоб менше палити вугілля. Друга претензія - генерація тільки вдень. Якраз тоді ця генерація і потрібна, що видно по тарифам вдень і вночі. СЕС потрібні, як не крути. В Європі АЕС закриваються, і нам цього не уникнути, тому треба їх замінити.
Прихильники АЕС не згадують про Чорнобиль, і про те, скільки треба витратити на повний демонтаж АЕС. Бескоштовний сир тільки в мишоловці. Коли вартість генерації СЕС знизиться до 1-2 центів за кіловат-годину - все інше поступово вимре.

СЕС генерують електричну енергію, коли є сонце (не тільки влітку).
Сама дорожча електрична енергія (відповідно максимальне навантаження) в пікові години (ввечері максимальне споживання за добу):
8:00 - 11:00
20:00 - 22:00 (максимальне споживання за добу).
Як вирішує СЕС проблему пікових навантажень?
СЕС витісняють блоки АЕС вдень (так як АЕС не можуть маневрувати), а ввечері самі відключаються, що призводить до включення ще більшої кількості "брудних" блоків ТЕС, які можна швидко запустити (якби працював атомний блок то блоків ТЕС знадобилося менше).
Так зрозуміло?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:42

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  cannabis_ua написав:СЕС генерують електричну енергію, коли є сонце (не тільки влітку).
Сама дорожча електрична енергія (відповідно максимальне навантаження) в пікові години (ввечері максимальне споживання за добу):
8:00 - 11:00
20:00 - 22:00 (максимальне споживання за добу).
Як вирішує СЕС проблему пікових навантажень?

В багатьох домашніх СЕС є акумулятори. Вдень споживання енергії теж зростає, це теж максимум, тільки його довжина не дві-три години, а більше. В Німеччині, сумарна генерація СЕС і вітряків взагалі практично стабільна, з коливаннями 10-20%. Для пікових навантажень є ТЕС, ГАЕС, акумулятори. Мені подобається сжиження повітря, як самий дешевий, після ГАЕС, спосіб акумуляції електроенергії.
Немає принципово невирішуємих проблем зеленої енергетики.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:02

  lapay написав:В багатьох домашніх СЕС є акумулятори. Вдень споживання енергії теж зростає, це теж максимум, тільки його довжина не дві-три години, а більше. В Німеччині, сумарна генерація СЕС і вітряків взагалі практично стабільна, з коливаннями 10-20%. Для пікових навантажень є ТЕС, ГАЕС, акумулятори. Мені подобається сжиження повітря, як самий дешевий, після ГАЕС, спосіб акумуляції електроенергії.
Немає принципово невирішуємих проблем зеленої енергетики.

В Німеччині є цілі акумуляторні парки. Але там ТЕС досі працюють на відміну від АЕС.
В нас досі не прийнято жодного рішення щодо стимуляції створення акумуляторних парків.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:18

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  cannabis_ua написав:В нас досі не прийнято жодного рішення щодо стимуляції створення акумуляторних парків.

Бо це занадто дорого, для нас, ми створюємо ГАЕС. Зелений тариф скоро замінять на аукціони. Люди свідомо будуть купувати більш дорогу зелену енергію, як в Европі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:54

  lapay написав:
  cannabis_ua написав:В нас досі не прийнято жодного рішення щодо стимуляції створення акумуляторних парків.

Бо це занадто дорого, для нас, ми створюємо ГАЕС. Зелений тариф скоро замінять на аукціони. Люди свідомо будуть купувати більш дорогу зелену енергію, як в Европі.

Скільки ГАЕС ми створили з 2014 року?
Люди не можуть заключати договори безпосередньо з виробниками електричної енергії (ні зараз, ні після так званої реформи в енергетиці). Вони не вибирають, а купують енергію вироблену із всіх джерел.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:59

Re: В Україні може подорожчати електроенергія

  cannabis_ua написав:Скільки ГАЕС ми створили з 2014 року?

Так швидко вони не будуються. Будуємо Дністровську ГАЕС, найбільшу в Європі.
  cannabis_ua написав:Люди не можуть заключати договори безпосередньо з виробниками електричної енергії (ні зараз, ні після так званої реформи в енергетиці). Вони не вибирають, а купують енергію вироблену із всіх джерел.

Спочатку аукціони для виробників:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, очікує аукціони для об'єктів "зеленої" енергетики найближчим часом.

Про це на прес-конференції сказав член НКРЕКП Дмитро Коваленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша позиція (запровадження аукціонів для об'єктів "зеленої" енергетики - ред.) була підтримана фактично всіма учасниками. Я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо відповідне законодавство, тиск на споживача буде знижено, ми побачимо нормальний і цивілізований розвиток альтернативних джерел", - сказав Коваленко.

Як повідомлялося, у разі запровадження системи аукціонів фіксований "зелений" тариф діятиме для підприємств потужністю до 10 МВт; решта гравців будуть виходити на аукціон та пропонувати ціну, за якою вони готові встановлювати об'єкти "зеленої" генерації.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... casom.html
Згодом хочуть ввести аукціони для обленерго, для різних видів генерації, а вже наприкинці, самі споживочі зможуть вибирати генерацію. Це все об'єктивно довго, бо ринок, серед монополій, ввести непросто.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:33

тут каждый диванный аналитик. некоторые зимные месяцы дают генерацию больше чем летние. И в теме СЕС 99,999% тех кто пишет в подрбных темах фантазируют что-то из пальца. Кто хоть немного вникал в тему продавал покупал строил СЕС подобного не пишут.
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