Офіційно оприлюднено нову форму податкової накладної, яка буде застосовуватися з 1 грудня 2018 року.
Дивися повний текст В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:08
В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної.
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:08
а смысл? скоро вообще невозможно будет работать из-за вороха ненужных документов...
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