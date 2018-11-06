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В Україні оприлюднили нову
форму податкової накладної

В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:08

В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної

Пропонуємо до обговорення:
Офіційно оприлюднено нову форму податкової накладної, яка буде застосовуватися з 1 грудня 2018 року.

Дивися повний текст В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:08

а смысл? скоро вообще невозможно будет работать из-за вороха ненужных документов...
Cler
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