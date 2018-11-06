Офіційно оприлюднено нову форму податкової накладної, яка буде застосовуватися з 1 грудня 2018 року.
Дивися повний текст В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:08
В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної.
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:08
а смысл? скоро вообще невозможно будет работать из-за вороха ненужных документов...
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:48
За последние годы как раз убрали ворох ненужных документов, и при этом стали больше платить налогов. Обнал стал никому не интересен, контрабанды стало на порядок меньше. В белую поуходил даже весь средний бизнес и крупная часть малого. Оплата труда выросла в 2.5 раза за 3 года.
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:55
но если сравнивать в стабильных денежных единицах, то средняя заработная плата по прежднему меньше чем средняя в 2013...
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