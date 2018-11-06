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В Україні оприлюднили нову
форму податкової накладної

В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:08

В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної

Пропонуємо до обговорення:
Офіційно оприлюднено нову форму податкової накладної, яка буде застосовуватися з 1 грудня 2018 року.

Дивися повний текст В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:08

а смысл? скоро вообще невозможно будет работать из-за вороха ненужных документов...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:48

  Cler написав:а смысл? скоро вообще невозможно будет работать из-за вороха ненужных документов...

За последние годы как раз убрали ворох ненужных документов, и при этом стали больше платить налогов. Обнал стал никому не интересен, контрабанды стало на порядок меньше. В белую поуходил даже весь средний бизнес и крупная часть малого. Оплата труда выросла в 2.5 раза за 3 года.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:55

  locustsucol написав:Оплата труда выросла в 2.5 раза за 3 года.

но если сравнивать в стабильных денежных единицах, то средняя заработная плата по прежднему меньше чем средняя в 2013...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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