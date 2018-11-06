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В Україні оприлюднили нову
форму податкової накладної

В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:08

В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної

Пропонуємо до обговорення:
Офіційно оприлюднено нову форму податкової накладної, яка буде застосовуватися з 1 грудня 2018 року.

Дивися повний текст В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:08

а смысл? скоро вообще невозможно будет работать из-за вороха ненужных документов...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:48

  Cler написав:а смысл? скоро вообще невозможно будет работать из-за вороха ненужных документов...

За последние годы как раз убрали ворох ненужных документов, и при этом стали больше платить налогов. Обнал стал никому не интересен, контрабанды стало на порядок меньше. В белую поуходил даже весь средний бизнес и крупная часть малого. Оплата труда выросла в 2.5 раза за 3 года.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:55

  locustsucol написав:Оплата труда выросла в 2.5 раза за 3 года.

но если сравнивать в стабильных денежных единицах, то средняя заработная плата по прежднему меньше чем средняя в 2013...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:59

Угадайте чем знаменита Украина во всем мире? Подсказываю - налоговой накладной и их учетом. Во многих странах мира есть НДС ( не во всех). Но, только мы смогли придумать такую громоздкую и сложную систему учета НДС с помощью налоговых накладных. Если я не прав - подскажите где еще и в каких странах используются налоговые накладные. Так, вот, что я скажу, до тех пор пока на Украине будет налоговая накладная, до тех пор будет страна сплестись в хвосте не только европейских экономик..
Im_A
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:49

  Im_A написав:Угадайте чем знаменита Украина во всем мире? Подсказываю - налоговой накладной и их учетом. Во многих странах мира есть НДС ( не во всех). Но, только мы смогли придумать такую громоздкую и сложную систему учета НДС с помощью налоговых накладных. Если я не прав - подскажите где еще и в каких странах используются налоговые накладные. Так, вот, что я скажу, до тех пор пока на Украине будет налоговая накладная, до тех пор будет страна сплестись в хвосте не только европейских экономик..

Украина будет до тех пор в "свохсте", пока в ней превалирует часть граждан, не отождествляющих себя с государством, т.е. неграждан.
Сильные государства - это государства, где граждане берут и меняют что им не нравится. Такая часть общества в Украине есть, и реформирует государство в лучшую сторону для граждан. О чем свидетельствуют внешние оценки, Doing Business, к примеру.
Налоговая накладная придумана не в Украине, и она существует во всех економиках мира. Прежде чем писать ерундистику, почитай немного. Загугли VAT Invoice. Все точно так же, тоже регистрация в онлайн, как и у нас, и она у них на много сложнее.
"У нас все плохо, а там все хорошо" - постоянно суют те, кто ничерта не хочет делать и менять или ненавидит свою страну.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:11

  locustsucol написав:Украина будет до тех пор в "свохсте", пока в ней превалирует часть граждан, не отождествляющих себя с государством, т.е. неграждан.

А можно мне, как не гражданину не платить налоги в той стране, которая не считает рожденных на своей территории людей за своих граждан. Которая наплевательски относится ко всем и вся своим так называемым негражданам. У которой есть деньги на написания постов от популистов(популизм - попу лизм), но нет денег на достойные пенсии для тех кто проработал двойной трудовой стаж 50 лет. И так далее.
В России одна тварь что то говорила про государство не просило рожать. Тут совсем иные говорят про неграждан, но с удовольствием нагибают налогами.

Быстренько побежали за наждачкой а то кто нибудь прочитает.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:19

  p_a_l написав:
  locustsucol написав:Украина будет до тех пор в "свохсте", пока в ней превалирует часть граждан, не отождествляющих себя с государством, т.е. неграждан.

А можно мне, как не гражданину не платить налоги в той стране, которая не считает рожденных на своей территории людей за своих граждан. Которая наплевательски относится ко всем и вся своим так называемым негражданам. У которой есть деньги на написания постов от популистов(популизм - попу лизм), но нет денег на достойные пенсии для тех кто проработал двойной трудовой стаж 50 лет. И так далее.
В России одна тварь что то говорила про государство не просило рожать. Тут совсем иные говорят про неграждан, но с удовольствием нагибают налогами.

Быстренько побежали за наждачкой а то кто нибудь прочитает.

руководство нашей страны своим личным примером показывает, что можно не платить, когда деньги предпочитает держать в офшорах, своих детей обучает за рубежом, премии перечисляет на счета в иностранных банках и т.д. и т.п.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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