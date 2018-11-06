В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної

Додано: Сер 07 лис, 2018 19:49

Im_A написав: Угадайте чем знаменита Украина во всем мире? Подсказываю - налоговой накладной и их учетом. Во многих странах мира есть НДС ( не во всех). Но, только мы смогли придумать такую громоздкую и сложную систему учета НДС с помощью налоговых накладных. Если я не прав - подскажите где еще и в каких странах используются налоговые накладные. Так, вот, что я скажу, до тех пор пока на Украине будет налоговая накладная, до тех пор будет страна сплестись в хвосте не только европейских экономик.. Угадайте чем знаменита Украина во всем мире? Подсказываю - налоговой накладной и их учетом. Во многих странах мира есть НДС ( не во всех). Но, только мы смогли придумать такую громоздкую и сложную систему учета НДС с помощью налоговых накладных. Если я не прав - подскажите где еще и в каких странах используются налоговые накладные. Так, вот, что я скажу, до тех пор пока на Украине будет налоговая накладная, до тех пор будет страна сплестись в хвосте не только европейских экономик..

Украина будет до тех пор в "свохсте", пока в ней превалирует часть граждан, не отождествляющих себя с государством, т.е. неграждан.Сильные государства - это государства, где граждане берут и меняют что им не нравится. Такая часть общества в Украине есть, и реформирует государство в лучшую сторону для граждан. О чем свидетельствуют внешние оценки, Doing Business, к примеру.Налоговая накладная придумана не в Украине, и она существует во всех економиках мира. Прежде чем писать ерундистику, почитай немного. Загугли VAT Invoice. Все точно так же, тоже регистрация в онлайн, как и у нас, и она у них на много сложнее."У нас все плохо, а там все хорошо" - постоянно суют те, кто ничерта не хочет делать и менять или ненавидит свою страну.