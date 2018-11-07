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В Україні оприлюднили нову форму податкової накладної
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:03
azon написав:
шесть знаков после запятой это конечно жесть
А якщо неправильно округлиш той шостий знак, то штраф по макимуму - пожиттєві галери з розтрілом через повішення
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:00
locustsucol На Украине есть и были до введения налоговых накладных и счета и товарные накладные, где указывался НДС. И этих документов до 1998г было достаточно, чтобы определить и проконтролировать налог НДС. А налоговая накладная на Украине предназначена ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для определения (передачи) налога. Это дополнительно введеный документ. А что в Германии есть отдельный документ для налога? А что в рамках всей Германии есть электронный реестр налоговых накладных? А что есть лимит на регистрацию налоговых накладных в этом реестре для каждого предприятия? А что в этот реестр нужно забивать код каждого товара? А самое главное, что меньше стали красть после введения налоговых накладных?
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