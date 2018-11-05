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"Нафтогаз" вимагає від
Кабміну 6,6 мільярда компенсації...

"Нафтогаз" вимагає від Кабміну 6,6 мільярда компенсації...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:58

"Нафтогаз" вимагає від Кабміну 6,6 мільярда компенсації...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" в жовтні 2018 року подала до Господарського суду Києва позов до Кабінету Міністрів про відшкодування збитків у розмірі 6,6 мільярда гривень, що виникли в четвертому кварталі 2015 року через відмову уряду створити механізм і джерела компенсації виконання компанією спеціальних зобов'язань з постачання газу.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" вимагає від Кабміну 6,6 мільярда компенсації за \"пільговий газ\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:59

Хвост кусает собаку, и выписывает себе премию за 6,6 миллиарда.
zloy_ukr
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коболев ні як не нажреться.Чи хоче ще мамі допомогти?
sena_2008atp
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ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
может, сначала, пусть с газмяса бабло снимут? ))))
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:54

  zloy_ukr написав:Хвост кусает собаку, и выписывает себе премию за 6,6 миллиарда.

При чем здесь примии сотрудников за дополнительные доходы компании к денежному баллансу компании? Хотя... зрадофилы с головой совсем не дружат.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 07:47

Re: "Нафтогаз" вимагає від Кабміну 6,6 мільярда компенсації.

Locustsucol
Непідкажете яка зараз зарплата в Апараті Президента, у департаменті пропаганди
Дикий не Дикий
 
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