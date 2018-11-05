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"Нафтогаз" вимагає від Кабміну 6,6 мільярда компенсації...
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:58
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" в жовтні 2018 року подала до Господарського суду Києва позов до Кабінету Міністрів про відшкодування збитків у розмірі 6,6 мільярда гривень, що виникли в четвертому кварталі 2015 року через відмову уряду створити механізм і джерела компенсації виконання компанією спеціальних зобов'язань з постачання газу.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" вимагає від Кабміну 6,6 мільярда компенсації за \"пільговий газ\"
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R2
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:59
Хвост кусает собаку, и выписывает себе премию за 6,6 миллиарда.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:11
коболев ні як не нажреться.Чи хоче ще мамі допомогти?
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sena_2008atp
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Додано: Сер 07 лис, 2018 19:45
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
может, сначала, пусть с газмяса бабло снимут? ))))
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Сер 07 лис, 2018 19:54
zloy_ukr написав:
Хвост кусает собаку, и выписывает себе премию за 6,6 миллиарда.
При чем здесь примии сотрудников за дополнительные доходы компании к денежному баллансу компании? Хотя... зрадофилы с головой совсем не дружат.
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locustsucol
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Додано: Чет 08 лис, 2018 07:47
Locustsucol
Непідкажете яка зараз зарплата в Апараті Президента, у департаменті пропаганди
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Дикий не Дикий
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:34
Добывают газ из недр Украины. Продают украинцам с привязкой к доллару и к цене на нефть. Якобы со скидкой от рыночной цены.
Теперь просят украинцев компенсировать эту якобы скидку.
п***. Вы как до такой мути дошли?
Вы добываете украинский газ для нужд Украинцев. Вы обящаны его нам продавать по себестоимости. Точка.
у***
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kuzmenkosn
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