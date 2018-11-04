Народний банк Китаю (НБК, центробанк) в середу вперше розмістив у Гонконгу юаневі векселі і залучив 20 млрд юанів ($2,9 млрд).
Дивися повний текст ЦБ Китаю залучив $2,9 млрд за підсумками розміщення юаневих векселів у Гонконзі.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:02
ЦБ Китаю залучив $2,9 млрд за підсумками розміщення...
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Дивися повний текст ЦБ Китаю залучив $2,9 млрд за підсумками розміщення юаневих векселів у Гонконзі.
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:02
Доходности трежерей 10-леток за секунду упали до 2.9, а потом обратно выросли до 3.2 и устремились вверх. Многие много потеряли и кому теперь предъявлять претензии? Рынок такой "рынок"...
Вот, оказывается, для чего затевался весь цирк, снизить спрос на юаневые одлигации! Это называется, грязная игра.
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