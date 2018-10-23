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Міністр нафти Ірану попередив
про дестабілізацію ринку...

Міністр нафти Ірану попередив про дестабілізацію ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:06

Міністр нафти Ірану попередив про дестабілізацію ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр нафти Ірану Біжан Намдара Зангане заявив про дестабілізацію ринку вуглеводнів через санкції США.

Дивися повний текст Міністр нафти Ірану попередив про дестабілізацію ринку через санкції США.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:06

Трамп работает на нефтяников, а выигрывает путин, при этом ему плевать на Америку, которая импортирует половину нефти.
urw56546958
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