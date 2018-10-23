Міністр нафти Ірану Біжан Намдара Зангане заявив про дестабілізацію ринку вуглеводнів через санкції США.
Дивися повний текст Міністр нафти Ірану попередив про дестабілізацію ринку через санкції США.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:06
Міністр нафти Ірану попередив про дестабілізацію ринку...
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Дивися повний текст Міністр нафти Ірану попередив про дестабілізацію ринку через санкції США.
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:06
Трамп работает на нефтяников, а выигрывает путин, при этом ему плевать на Америку, которая импортирует половину нефти.
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