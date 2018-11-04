Кабінет Міністрів доручив Державній аудиторській службі перевірити протягом десяти днів процес формування ціни на доставку пенсій працівниками "Укрпошти".
Дивися повний текст Кабмін хоче перевірити утворення цін на доставку пенсій \"Укрпоштою\".
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:09
Кабмін хоче перевірити утворення цін на доставку пенсій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін хоче перевірити утворення цін на доставку пенсій \"Укрпоштою\".
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