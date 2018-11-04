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Кабмін хоче перевірити утворення
цін на доставку пенсій...

Кабмін хоче перевірити утворення цін на доставку пенсій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:09

Кабмін хоче перевірити утворення цін на доставку пенсій...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів доручив Державній аудиторській службі перевірити протягом десяти днів процес формування ціни на доставку пенсій працівниками "Укрпошти".

Дивися повний текст Кабмін хоче перевірити утворення цін на доставку пенсій \"Укрпоштою\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:09

Хтось заважає?Перевііряйте,навіщо ці пусті заяви.
sena_2008atp
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