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Суд відпустив екстрадованого екс-керівника агрохолдингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:14
Пропонуємо до обговорення:
Колишнього голову ради директорів і співвласника агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту, якого екстрадували 5 листопада з Швейцарії, суд відпустив без застави.
Дивися повний текст Суд відпустив екстрадованого екс-керівника агрохолдингу \"Мрія\"
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:14
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