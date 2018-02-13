Колишнього голову ради директорів і співвласника агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту, якого екстрадували 5 листопада з Швейцарії, суд відпустив без застави.
Дивися повний текст Суд відпустив екстрадованого екс-керівника агрохолдингу \"Мрія\".
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:14
Суд відпустив екстрадованого екс-керівника агрохолдингу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд відпустив екстрадованого екс-керівника агрохолдингу \"Мрія\".
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:31
Я іх знав в 90-х і на початку 00 -х...Пам"ятаю , як вони купили перший свій автомобіль Нива (жовтого кольору)))) А потім синій "Опель Фронтера" (всі б/в звичайно))))...Працювали багато...Була дуже хороша фірма...І так погано закінчили...
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