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Суд відпустив екстрадованого
екс-керівника агрохолдингу...

Суд відпустив екстрадованого екс-керівника агрохолдингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:14

Суд відпустив екстрадованого екс-керівника агрохолдингу...

Пропонуємо до обговорення:
Колишнього голову ради директорів і співвласника агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту, якого екстрадували 5 листопада з Швейцарії, суд відпустив без застави.

Дивися повний текст Суд відпустив екстрадованого екс-керівника агрохолдингу \"Мрія\".
R2
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Деньги решают все.
nalim
 
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Я іх знав в 90-х і на початку 00 -х...Пам"ятаю , як вони купили перший свій автомобіль Нива (жовтого кольору)))) А потім синій "Опель Фронтера" (всі б/в звичайно))))...Працювали багато...Була дуже хороша фірма...І так погано закінчили...
papirosnikotinys
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