Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Дивися повний текст Поліція затримала вже понад 5 тисяч водіїв за допомогою нових камер.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 19:11
Поліція затримала вже понад 5 тисяч водіїв за допомогою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція затримала вже понад 5 тисяч водіїв за допомогою нових камер.
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:12
Интересно, какое образование у "первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий"? О чем можно дальше говорить, если чиновник такого ранга "проверку" с "поверкой" и "сертификацией" путает...
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