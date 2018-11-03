RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Поліція затримала вже понад 5
тисяч водіїв за допомогою...

Поліція затримала вже понад 5 тисяч водіїв за допомогою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:11

Поліція затримала вже понад 5 тисяч водіїв за допомогою...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Дивися повний текст Поліція затримала вже понад 5 тисяч водіїв за допомогою нових камер.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85483
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:12

Интересно, какое образование у "первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий"? О чем можно дальше говорить, если чиновник такого ранга "проверку" с "поверкой" и "сертификацией" путает...
Radon
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: locustsucol і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад... 1, 2
R2 » Вів 06 лис, 2018 20:18
10 415
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 14:51
sequence
"Нафтогаз" збільшив претензії до "Газпрому" до понад 12...
R2 » Вів 06 лис, 2018 11:51
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 11:51
sequence
Україна може втратити 5 тисяч гектарів берегу на користь...
R2 » Суб 03 лис, 2018 19:43
0 77
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лис, 2018 19:43
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13732)
07.11.2018 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.