Реалізація проекту Hyperloop в Україні йде за планом.
Дивися повний текст Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:15
Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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Дивися повний текст Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект.
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:18
Маск смотрит на Омеляна, как на... незнакомого ему человека
Это все, что нужно знать об украинском гиперлупе.
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:27
...А мы к Омеляну с таким скепсисом. А тут такие радужные перспективы. Разрывается человек между 25 аэропортами в год и Гиперлупом. Не дороги же ремонтировать, это так банально
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