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Hyperloop за планом: Омелян
розповів, як реалізовують проект

Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:15

Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект

Пропонуємо до обговорення:
Реалізація проекту Hyperloop в Україні йде за планом.

Дивися повний текст Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:18

Маск смотрит на Омеляна, как на... незнакомого ему человека :mrgreen:

Это все, что нужно знать об украинском гиперлупе.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:27

...А мы к Омеляну с таким скепсисом. А тут такие радужные перспективы. Разрывается человек между 25 аэропортами в год и Гиперлупом. Не дороги же ремонтировать, это так банально
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:53

Просто Пинчук хочет трубы продавать - делать для гиперлупа - а Омеляну слава и подачки.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:13

Re: Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують пр

  zРадио написав:Маск смотрит на Омеляна, как на... незнакомого ему человека

это ваше предположение или они где-то пересекались?
Pegasmaster
 
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