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Hyperloop за планом: Омелян
розповів, як реалізовують проект

Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:15

Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект

Пропонуємо до обговорення:
Реалізація проекту Hyperloop в Україні йде за планом.

Дивися повний текст Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект.
R2
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Маск смотрит на Омеляна, как на... незнакомого ему человека :mrgreen:

Это все, что нужно знать об украинском гиперлупе.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:27

...А мы к Омеляну с таким скепсисом. А тут такие радужные перспективы. Разрывается человек между 25 аэропортами в год и Гиперлупом. Не дороги же ремонтировать, это так банально
max_us_ua
 
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Просто Пинчук хочет трубы продавать - делать для гиперлупа - а Омеляну слава и подачки.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:13

Re: Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують пр

  zРадио написав:Маск смотрит на Омеляна, как на... незнакомого ему человека

это ваше предположение или они где-то пересекались?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 01:30

  Pegasmaster написав:
  zРадио написав:Маск смотрит на Омеляна, как на... незнакомого ему человека

это ваше предположение или они где-то пересекались?


Это сарказм. Но сомнений в том, что эксцентричный бизнесмен-технократ и заурядный чиновник-демагог не имеют общих тем для обсуждений, у меня нет.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:05

Наші можновладці екстазі обжерлися на партзборах
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:05

Re: Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують пр

  zРадио написав:Это сарказм. Но сомнений в том, что эксцентричный бизнесмен-технократ и заурядный чиновник-демагог не имеют общих тем для обсуждений, у меня нет.

я так понял гиперлуп это и есть общая тема.
также понятно, что вы придерживаетесь двойных стандартов, т.е. когда про гиперлуп говорит один, то он "эксцентричный бизнесмен-технократ", когда другой, то он "заурядный чиновник-демагог". хотя, ни тот ни другой гиперлуп не построили, ни одной трассы пока нет. есть только тестовые капсулы различных разработчиков и несколько тестовых площадок.
3 октября 2018 года в Испании компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), которая занимается реализацией проекта сверхскоростной системы поездов, продемонстрировала первую в мире пассажирскую капсулу

и меморандум о сотрудничестве с лидером этого направления вы почему-то считаете негативом для Украины и Омеляна.
Нyperloop Transportation - одна из первых компаний, проявивших интерес к проекту высокоскоростного транспорта Нyperloop. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростного транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.

но нет, Украине туда низзя, зрада!
Pegasmaster
 
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