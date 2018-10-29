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Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:15
Пропонуємо до обговорення:
Реалізація проекту Hyperloop в Україні йде за планом.
Дивися повний текст Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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R2
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:18
Маск смотрит на Омеляна, как на... незнакомого ему человека
Это все, что нужно знать об украинском гиперлупе.
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zРадио
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:27
...А мы к Омеляну с таким скепсисом. А тут такие радужные перспективы. Разрывается человек между 25 аэропортами в год и Гиперлупом. Не дороги же ремонтировать, это так банально
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max_us_ua
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Додано: Сер 07 лис, 2018 22:53
Просто Пинчук хочет трубы продавать - делать для гиперлупа - а Омеляну слава и подачки.
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anton_gms
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:13
zРадио написав:
Маск смотрит на Омеляна, как на... незнакомого ему человека
это ваше предположение или они где-то пересекались?
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Pegasmaster
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Додано: Чет 08 лис, 2018 01:30
Pegasmaster написав: zРадио написав:
Маск смотрит на Омеляна, как на... незнакомого ему человека
это ваше предположение или они где-то пересекались?
Это сарказм. Но сомнений в том, что эксцентричный бизнесмен-технократ и заурядный чиновник-демагог не имеют общих тем для обсуждений, у меня нет.
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zРадио
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:05
Наші можновладці екстазі обжерлися на партзборах
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papazina
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:05
zРадио написав:
Это сарказм. Но сомнений в том, что эксцентричный бизнесмен-технократ и заурядный чиновник-демагог не имеют общих тем для обсуждений, у меня нет.
я так понял гиперлуп это и есть общая тема.
также понятно, что вы придерживаетесь двойных стандартов, т.е. когда про гиперлуп говорит один, то он "эксцентричный бизнесмен-технократ", когда другой, то он "заурядный чиновник-демагог". хотя, ни тот ни другой гиперлуп не построили, ни одной трассы пока нет. есть только тестовые капсулы различных разработчиков и несколько тестовых площадок.
3 октября 2018 года в Испании компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), которая занимается реализацией проекта сверхскоростной системы поездов, продемонстрировала первую в мире пассажирскую капсулу
и меморандум о сотрудничестве с лидером этого направления вы почему-то считаете негативом для Украины и Омеляна.
Нyperloop Transportation - одна из первых компаний, проявивших интерес к проекту высокоскоростного транспорта Нyperloop. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростного транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.
но нет, Украине туда низзя, зрада!
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Pegasmaster
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