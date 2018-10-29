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Hyperloop за планом: Омелян
розповів, як реалізовують проект

Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:17

Re: Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують пр

  RomanTik написав:Вот когда будет договор - тогда и можно говорить о скором появлении гиперлупа в Украине. А пока - это очередное бла-бла-бла и распил бабла на "научных обоснованиях".

просто с таким отношением, даже когда вы будете стоять на платформе гиперлупа в ожидании капсулы, вы будете говорить, что "а вы знаете сколько там денег распилено" и "это всё бла-бла-бла на научных обоснованиях".
я уверен только в одном, если ничего не делать, то ничего и не будет. с чего то ж надо начинать, сначала меморандум, потом остальное. тем не менее руководитель HyperloopTT приехал в Украину для этого.
Д.Алборн, в свою очередь, отметил прогрессивные устремления Украины.
"Украина вместе с рядом других стран, которые хотят присоединиться к тестированию Нyperloop, уже в мировом тренде. Но мы вместе должны осуществить эту реальность", - заявил он.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:27

Re: Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують пр

  sequence написав:большинство здравомыслящих людей просят не выносить моск всякими НьюВасюками, а заняться обновлением подвижного состава УкрЗализницы, достроить мосты через Киев, чем-то заменить эти душегубки, что называются "пассажирскими вагонами" и т.д. Короче, приземлиться.

вы же не думаете, что всё министерство и укрзализныця однозадачные и не могут одновременно что-то делать в разных видах транспорта.
кстати, я уже ездил в новых вагонах. ничего общего с "душегубками".
помнится еще несколько лет назад разгонялась зрада про поезда интерсити. что-то не слышно зрады по этому поводу, позатыкались все. или по-вашему обновление подвижного состава это пара дней? а тут речь идёт о новом виде транспорта.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:20

  Pegasmaster написав:..
вы же не думаете, что всё министерство и укрзализныця однозадачные и не могут одновременно что-то делать в разных видах транспорта.
кстати, я уже ездил в новых вагонах. ничего общего с "душегубками".
помнится еще несколько лет назад разгонялась зрада про поезда интерсити. что-то не слышно зрады по этому поводу, позатыкались все. или по-вашему обновление подвижного состава это пара дней? а тут речь идёт о новом виде транспорта.

Нет и еще раз категорически нет! Никакой многозадачности - они ни с одной из стоящих на повестке справиться не могут, а вы о васюках! Заниматься футуристикой могут, как хобби, в свободное от работы время - например, пока жены в Штатах получают детям гражданство. А так пусть ищут традиционные варианты распила бюджетного бабла. По поводу Интерсити - спасибо злому тирану и убийце детей, хоть какие-то приличные поезда появились, хотя я бы отдал подряд Крюковскому заводу - но у того на тот момент (да и сейчас) не было компетенций.
Самое главное: стране, в преддефолтной ситуации, которая банально ищет деньги в долг, чтобы им покрыть предыдущий кредит, нет никакой нужды заниматься какой-то xерью. Просто потому, что заниматься - означает тратить деньги и время с ве-е-есьма сомнительными перспективами, мультитасковый вы наш.
Но вам в Харькове виднее, аднака
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:22

Pegasmaster, а можно я сначала постою на платформе нормального поезда с вагонами оборудованными кондиционерами, в которые можно заехать колясочнику, с туалетами приспособленными для колясочников? Желательно в обозримом будущем. А то ведь так и жизнь может пройти в ожидании капсул гиперлупа "бороздящих украинские просторы".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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