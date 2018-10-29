Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект

Додано: Чет 08 лис, 2018 13:20

Pegasmaster написав: ..

вы же не думаете, что всё министерство и укрзализныця однозадачные и не могут одновременно что-то делать в разных видах транспорта.

кстати, я уже ездил в новых вагонах. ничего общего с "душегубками".

помнится еще несколько лет назад разгонялась зрада про поезда интерсити. что-то не слышно зрады по этому поводу, позатыкались все. или по-вашему обновление подвижного состава это пара дней? а тут речь идёт о новом виде транспорта. ..вы же не думаете, что всё министерство и укрзализныця однозадачные и не могут одновременно что-то делать в разных видах транспорта.кстати, я уже ездил в новых вагонах. ничего общего с "душегубками".помнится еще несколько лет назад разгонялась зрада про поезда интерсити. что-то не слышно зрады по этому поводу, позатыкались все. или по-вашему обновление подвижного состава это пара дней? а тут речь идёт о новом виде транспорта.

Нет и еще раз категорически нет! Никакой многозадачности - они ни с одной из стоящих на повестке справиться не могут, а вы о васюках! Заниматься футуристикой могут, как хобби, в свободное от работы время - например, пока жены в Штатах получают детям гражданство. А так пусть ищут традиционные варианты распила бюджетного бабла. По поводу Интерсити - спасибо злому тирану и убийце детей, хоть какие-то приличные поезда появились, хотя я бы отдал подряд Крюковскому заводу - но у того на тот момент (да и сейчас) не было компетенций.Самое главное: стране, в преддефолтной ситуации, которая банально ищет деньги в долг, чтобы им покрыть предыдущий кредит, нет никакой нужды заниматься какой-то xерью. Просто потому, что заниматься - означает тратить деньги и время с ве-е-есьма сомнительными перспективами, мультитасковый вы наш.Но вам в Харькове виднее, аднака