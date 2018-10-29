Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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RomanTik написав:Вот когда будет договор - тогда и можно говорить о скором появлении гиперлупа в Украине. А пока - это очередное бла-бла-бла и распил бабла на "научных обоснованиях".
просто с таким отношением, даже когда вы будете стоять на платформе гиперлупа в ожидании капсулы, вы будете говорить, что "а вы знаете сколько там денег распилено" и "это всё бла-бла-бла на научных обоснованиях". я уверен только в одном, если ничего не делать, то ничего и не будет. с чего то ж надо начинать, сначала меморандум, потом остальное. тем не менее руководитель HyperloopTT приехал в Украину для этого.
Д.Алборн, в свою очередь, отметил прогрессивные устремления Украины. "Украина вместе с рядом других стран, которые хотят присоединиться к тестированию Нyperloop, уже в мировом тренде. Но мы вместе должны осуществить эту реальность", - заявил он.
sequence написав:большинство здравомыслящих людей просят не выносить моск всякими НьюВасюками, а заняться обновлением подвижного состава УкрЗализницы, достроить мосты через Киев, чем-то заменить эти душегубки, что называются "пассажирскими вагонами" и т.д. Короче, приземлиться.
вы же не думаете, что всё министерство и укрзализныця однозадачные и не могут одновременно что-то делать в разных видах транспорта. кстати, я уже ездил в новых вагонах. ничего общего с "душегубками". помнится еще несколько лет назад разгонялась зрада про поезда интерсити. что-то не слышно зрады по этому поводу, позатыкались все. или по-вашему обновление подвижного состава это пара дней? а тут речь идёт о новом виде транспорта.
Читаю коментарии,и думаю;это везде,во всех странах так ехидно ,злобно реагируют на правильные ,нужные начинания:в том числе и Омеляна? КАКИМ ЖЕ НАДО БЫТЬ ЦИНИЧНЫМ,чтобы наковыривать только негатив.,изгаляться И вот:"в чужом глазу соломинку ты видишь,а в своем......"но,-это это критиканство позволяет многим жуликам,прощелыгам и бездельникам поднять... в себе внутренний рейтинг ..
Pegasmaster написав:.. вы же не думаете, что всё министерство и укрзализныця однозадачные и не могут одновременно что-то делать в разных видах транспорта. кстати, я уже ездил в новых вагонах. ничего общего с "душегубками". помнится еще несколько лет назад разгонялась зрада про поезда интерсити. что-то не слышно зрады по этому поводу, позатыкались все. или по-вашему обновление подвижного состава это пара дней? а тут речь идёт о новом виде транспорта.
Нет и еще раз категорически нет! Никакой многозадачности - они ни с одной из стоящих на повестке справиться не могут, а вы о васюках! Заниматься футуристикой могут, как хобби, в свободное от работы время - например, пока жены в Штатах получают детям гражданство. А так пусть ищут традиционные варианты распила бюджетного бабла. По поводу Интерсити - спасибо злому тирану и убийце детей, хоть какие-то приличные поезда появились, хотя я бы отдал подряд Крюковскому заводу - но у того на тот момент (да и сейчас) не было компетенций. Самое главное: стране, в преддефолтной ситуации, которая банально ищет деньги в долг, чтобы им покрыть предыдущий кредит, нет никакой нужды заниматься какой-то xерью. Просто потому, что заниматься - означает тратить деньги и время с ве-е-есьма сомнительными перспективами, мультитасковый вы наш. Но вам в Харькове виднее, аднака
Pegasmaster, а можно я сначала постою на платформе нормального поезда с вагонами оборудованными кондиционерами, в которые можно заехать колясочнику, с туалетами приспособленными для колясочников? Желательно в обозримом будущем. А то ведь так и жизнь может пройти в ожидании капсул гиперлупа "бороздящих украинские просторы".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
sequence написав:Нет и еще раз категорически нет! Никакой многозадачности - они ни с одной из стоящих на повестке справиться не могут, а вы о васюках!
вы сейчас напоминаете крестьянина с плугом, который обсуждает решение наркомата вложиться в развитие сверхзвуковой авиации. дада, футуристика сплошная и страна в ужасном положении.
RomanTik написав:а можно я сначала постою на платформе нормального поезда с вагонами оборудованными кондиционерами, в которые можно заехать колясочнику, с туалетами приспособленными для колясочников?
можно. я в таком вагоне ехал Харьков-Львов в конце июня этого года. с кондиционерами, вакуумными туалетами, розетками в купе, широкими полками. с современной подвеской - первый раз в пути поспал нормально. и никаких ковровых дорожек в коридоре и купе.
Pegasmaster, какой процент таких вагонов? Въезд/выезд на коляске возможен на любом пероне или только на нескольких? Что на счет туалетов на вокзалах - как там дела обстоят с возможностями для инвалидов? Да даже банальный переход через пути - везде можно колясочнику это сделать? А на счет авиации и крестьянина - это вы мне напоминаете далекого от реальности человека который в 30-е годы 20-го века размахнулся начать сборку Боингов на базе мастерской по производству плугов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Pegasmaster написав:вы сейчас напоминаете крестьянина с плугом, который обсуждает решение наркомата вложиться в развитие сверхзвуковой авиации. дада, футуристика сплошная и страна в ужасном положении. ... я в таком вагоне ехал Харьков-Львов в конце июня этого года. с кондиционерами, вакуумными туалетами, розетками в купе, широкими полками. с современной подвеской - первый раз в пути поспал нормально. и никаких ковровых дорожек в коридоре и купе.
мне в вашем опусе слово "наркомат" понравилось - это производная от "наркотиков"? весьма уместно - прямо в точку! Кстати, да - у нас Антонов делал ранее только дозвуковые, сверхзвуковые лайнеры (ну или истребители) бы не помешали, вы правы. Но на фоне остановки производства дозвуковых это тоже смешно. Если "наркомат" - это от "коммисариат", то да будет вам известно, что в те времена СССР делал упор на массовость и проверенные технологии и из фантастики Беляева ничего на вооружение не принял. Но вам что ссы в глаза - все божья роса 2 RomanTik Вот вам, в России, такой "луп" как раз бы не помешал, с такими чокнутыми расстояниями. Представляете, из Уфы в Москву за полтора часа, а не дня! Да и денех поболе нашего будет