Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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RomanTik написав:какой процент таких вагонов? Въезд/выезд на коляске возможен на любом пероне или только на нескольких? Что на счет туалетов на вокзалах - как там дела обстоят с возможностями для инвалидов? Да даже банальный переход через пути - везде можно колясочнику это сделать?
вы конечно хотите чтобы это всё было сделано еще вчера, но так не бывает.
RomanTik написав:А на счет авиации и крестьянина - это вы мне напоминаете далекого от реальности человека который в 30-е годы 20-го века размахнулся начать сборку Боингов на базе мастерской по производству плугов.
это к чему? вы считаете, что страна, участвующая в международных космических программах не способна освоить в сотрудничестве с другими гиперлуп? в Украине очень много высокотехнологических производств. ну ок, это ваше ошибочное мнение.
Люди с Киева еле домой добираются к своим селам , им бы лишний вагон приделали к поезду . Какой там гиперлуп для них , кто вообще будет ездить этим гиперлупом если туалеты по трассе не могут нормальные построить