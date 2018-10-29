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Hyperloop за планом: Омелян
розповів, як реалізовують проект

Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:28

Re: Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують пр

  RomanTik написав:какой процент таких вагонов? Въезд/выезд на коляске возможен на любом пероне или только на нескольких? Что на счет туалетов на вокзалах - как там дела обстоят с возможностями для инвалидов? Да даже банальный переход через пути - везде можно колясочнику это сделать?

вы конечно хотите чтобы это всё было сделано еще вчера, но так не бывает.
  RomanTik написав:А на счет авиации и крестьянина - это вы мне напоминаете далекого от реальности человека который в 30-е годы 20-го века размахнулся начать сборку Боингов на базе мастерской по производству плугов.

это к чему? вы считаете, что страна, участвующая в международных космических программах не способна освоить в сотрудничестве с другими гиперлуп? в Украине очень много высокотехнологических производств. ну ок, это ваше ошибочное мнение.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:37

  lapay написав:
  sequence написав:А так пусть ищут традиционные варианты распила бюджетного бабла

І скільки вже розпиляли? Взагалі-то це приватний проект, правда, зрадофілам це по барабану, але то таке...

частными проектами занимаются частники, а не такие популисты, как Омелян и Лепэн
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:09

Люди с Киева еле домой добираются к своим селам , им бы лишний вагон приделали к поезду . Какой там гиперлуп для них , кто вообще будет ездить этим гиперлупом если туалеты по трассе не могут нормальные построить
makishin60
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