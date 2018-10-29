Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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RomanTik написав:какой процент таких вагонов? Въезд/выезд на коляске возможен на любом пероне или только на нескольких? Что на счет туалетов на вокзалах - как там дела обстоят с возможностями для инвалидов? Да даже банальный переход через пути - везде можно колясочнику это сделать?
вы конечно хотите чтобы это всё было сделано еще вчера, но так не бывает.
RomanTik написав:А на счет авиации и крестьянина - это вы мне напоминаете далекого от реальности человека который в 30-е годы 20-го века размахнулся начать сборку Боингов на базе мастерской по производству плугов.
это к чему? вы считаете, что страна, участвующая в международных космических программах не способна освоить в сотрудничестве с другими гиперлуп? в Украине очень много высокотехнологических производств. ну ок, это ваше ошибочное мнение.
Люди с Киева еле домой добираются к своим селам , им бы лишний вагон приделали к поезду . Какой там гиперлуп для них , кто вообще будет ездить этим гиперлупом если туалеты по трассе не могут нормальные построить
Pegasmaster написав:я так понял гиперлуп это и есть общая тема. также понятно, что вы придерживаетесь двойных стандартов, т.е. когда про гиперлуп говорит один, то он "эксцентричный бизнесмен-технократ", когда другой, то он "заурядный чиновник-демагог". хотя, ни тот ни другой гиперлуп не построили, ни одной трассы пока нет. есть только тестовые капсулы различных разработчиков и несколько тестовых площадок.
Понимаете ли, у этих людей очень разная работа. Маск - венчурный инвестор и изобретатель. Омелян - политик и функционер.
Они не могут и не должны говорить об одном.
Задача Маска - популяризировать и прототипизировать технологии послезавтрашнего дня. Задача Омеляна - обеспечить инфраструктуру в Украине технологиями вчерашнего дня (которых, увы, до сих нет). У нас в стране нет ни одного участка ЖД путей, на котором была бы доступна скорость 200 км/час! Это та скорость движения, которую эксплуатируют развитые страны уже больше 40 лет.
Адекватный министр просто не может заниматься технологиями, на 3 поколения превосходящими имеющиеся в наличии. Разве что в свободное от работы время, а еще лучше - покинув пост, чтобы не было конфликта интересов.
Полагать, что через поколения технологий можно прыгать, крайне наивно. Сколько было откровенно глупых возгласов в 2014-м "нам не нужен 3G, давайте сразу 4G - во всем мире уже 4G". И что же - сами мобильщики воспротивились этой идее - потому что необходимых девайсов на руках абонентов нет, архитектура сетей не позволяет пропустить технологию, трафик 2G некуда сбросить, потому что частотный ресурс с 4G общий, и т.д.
Pegasmaster написав:Нyperloop Transportation - одна из первых компаний, проявивших интерес к проекту высокоскоростного транспорта Нyperloop. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростного транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.
Да я же только ЗА, если бы Украину выбрали испытательным полигоном, но во-первых, Омелян лжет относительно меморандумов - не было ни одного заявления, или даже упоминания второй стороны, все со слов Омеляна, а во-вторых, смотрите пункт про 4G, чтобы понять, почему Украина даже при большом желании Маска не подошла бы для этих целей.
RomanTik написав:sequence, это с каких таких я вдруг стал гражданином РФ? (хотя я то не против, но ведь не дают, да и денег от продажи жилья тут - там хватит в лучшем случае на избушку даже без ножек).
Возможно я ошибаюсь, недавно где-то кто-то из админов что-то написал про Уфу, на чью-то просьбу раскрыть АйПи. Возможно, я ошибся с персоналиями, тогда прошу прощения