Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект

Додано: Чет 08 лис, 2018 15:41

Pegasmaster написав: я так понял гиперлуп это и есть общая тема.

также понятно, что вы придерживаетесь двойных стандартов, т.е. когда про гиперлуп говорит один, то он "эксцентричный бизнесмен-технократ", когда другой, то он "заурядный чиновник-демагог". хотя, ни тот ни другой гиперлуп не построили, ни одной трассы пока нет. есть только тестовые капсулы различных разработчиков и несколько тестовых площадок.

я так понял гиперлуп это и есть общая тема.также понятно, что вы придерживаетесь двойных стандартов, т.е. когда про гиперлуп говорит один, то он "эксцентричный бизнесмен-технократ", когда другой, то он "заурядный чиновник-демагог". хотя, ни тот ни другой гиперлуп не построили, ни одной трассы пока нет. есть только тестовые капсулы различных разработчиков и несколько тестовых площадок.

Pegasmaster написав: Нyperloop Transportation - одна из первых компаний, проявивших интерес к проекту высокоскоростного транспорта Нyperloop. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростного транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др. Нyperloop Transportation - одна из первых компаний, проявивших интерес к проекту высокоскоростного транспорта Нyperloop. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростного транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.

Понимаете ли, у этих людей очень разная работа. Маск - венчурный инвестор и изобретатель. Омелян - политик и функционер.Они не могут и не должны говорить об одном.Задача Маска - популяризировать и прототипизировать технологии послезавтрашнего дня. Задача Омеляна - обеспечить инфраструктуру в Украине технологиями вчерашнего дня (которых, увы, до сих нет). У нас в стране нет ни одного участка ЖД путей, на котором была бы доступна скорость 200 км/час! Это та скорость движения, которую эксплуатируют развитые страны уже больше 40 лет.Адекватный министр просто не может заниматься технологиями, на 3 поколения превосходящими имеющиеся в наличии. Разве что в свободное от работы время, а еще лучше - покинув пост, чтобы не было конфликта интересов.Полагать, что через поколения технологий можно прыгать, крайне наивно. Сколько было откровенно глупых возгласов в 2014-м "нам не нужен 3G, давайте сразу 4G - во всем мире уже 4G". И что же - сами мобильщики воспротивились этой идее - потому что необходимых девайсов на руках абонентов нет, архитектура сетей не позволяет пропустить технологию, трафик 2G некуда сбросить, потому что частотный ресурс с 4G общий, и т.д.Да я же только ЗА, если бы Украину выбрали испытательным полигоном, но во-первых, Омелян лжет относительно меморандумов - не было ни одного заявления, или даже упоминания второй стороны, все со слов Омеляна, а во-вторых, смотрите пункт про 4G, чтобы понять, почему Украина даже при большом желании Маска не подошла бы для этих целей.