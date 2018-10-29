Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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sequence написав:НьюВасюками, а заняться обновлением подвижного состава УкрЗализницы, достроить мосты через Киев, чем-то заменить эти душегубки, что называются "пассажирскими вагонами" и т.д. Короче, приземлиться. А то оно только жалуется - "амортизация 92%", но хвалится про рекордные инвестиции, а на деле, с учетом девальвации все это превращается в какой-то тоску по физическим показателям. Крюковский вагоностроительный: 2011 - около 11 тыс. вагонов; 2018 - после "фантастичекого" роста на 82% г/г, вывалил нагора аж 2300 шт. за январь-август. Ну-ну, гиперлуп наше ффсё
Вроде давно не новость Укрзалізниця не подчиняется министерству. И я ранее проработал много лет на железке согласен с высказываниями Омеляна. Сколько не вкладывай в железяку большинство денег будет розворовано. У кого не спроси уже лет 15 сполошной спад. Ресурс локомотивов, вагонов(запчасти снимать уже не откуда) и человеческий исчерпан(большая разница в зарплатах молодежи и старшого поколения выполняющих одинаковую работу, сами зарплаты низкие, условия для работы никакие). Люди массово увольняются. И это еще не дно, дальше будет только хуже.
Поэтому как не относись к гиперлупу, но вариантов нету.
shapo написав:А если рельсы сварные куда расширяться?
Слышал, что там крепления специальные, чтобы сваренный рельс мог "ходить" по шапалам. И между сварными участками кладут уравнительный рельс (их существует несколько длин), который в течение года меняют по температуре.