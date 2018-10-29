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Hyperloop за планом: Омелян
розповів, як реалізовують проект

Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:29

Re: Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують пр

  sequence написав:НьюВасюками, а заняться обновлением подвижного состава УкрЗализницы, достроить мосты через Киев, чем-то заменить эти душегубки, что называются "пассажирскими вагонами" и т.д. Короче, приземлиться.
А то оно только жалуется - "амортизация 92%", но хвалится про рекордные инвестиции, а на деле, с учетом девальвации все это превращается в какой-то тоску по физическим показателям. Крюковский вагоностроительный: 2011 - около 11 тыс. вагонов; 2018 - после "фантастичекого" роста на 82% г/г, вывалил нагора аж 2300 шт. за январь-август. Ну-ну, гиперлуп наше ффсё

Вроде давно не новость Укрзалізниця не подчиняется министерству. И я ранее проработал много лет на железке согласен с высказываниями Омеляна. Сколько не вкладывай в железяку большинство денег будет розворовано. У кого не спроси уже лет 15 сполошной спад. Ресурс локомотивов, вагонов(запчасти снимать уже не откуда) и человеческий исчерпан(большая разница в зарплатах молодежи и старшого поколения выполняющих одинаковую работу, сами зарплаты низкие, условия для работы никакие). Люди массово увольняются. И это еще не дно, дальше будет только хуже.

Поэтому как не относись к гиперлупу, но вариантов нету.
tollyn
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:33

В полукилометре от дома железка. На главном ходу зазоры в стыках такие, что большой палец влезает. А он о гиперлупах вещает.
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summacut
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:45

Re: Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують пр

  summacut написав:В полукилометре от дома железка. На главном ходу зазоры в стыках такие, что большой палец влезает. А он о гиперлупах вещает.

Это не неисправность. Это температурные зазоры летом расширяются на зиму сужаются. На западе используют скошенные(по углом) стыки.
tollyn
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:21

  tollyn написав:
  summacut написав:В полукилометре от дома железка. На главном ходу зазоры в стыках такие, что большой палец влезает. А он о гиперлупах вещает.

Это не неисправность. Это температурные зазоры летом расширяются на зиму сужаются. На западе используют скошенные(по углом) стыки.

А если рельсы сварные куда расширяться?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:43

  tollyn написав:Это не неисправность. Это температурные зазоры летом расширяются на зиму сужаются. На западе используют скошенные(по углом) стыки.


Летом палец можно вставить, зимой там еще не ходил.
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summacut
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:50

  shapo написав:А если рельсы сварные куда расширяться?


Слышал, что там крепления специальные, чтобы сваренный рельс мог "ходить" по шапалам. И между сварными участками кладут уравнительный рельс (их существует несколько длин), который в течение года меняют по температуре.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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