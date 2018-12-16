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Hyperloop за планом: Омелян
розповів, як реалізовують проект

Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:45

Re: Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують пр

  summacut написав:В полукилометре от дома железка. На главном ходу зазоры в стыках такие, что большой палец влезает. А он о гиперлупах вещает.

Это не неисправность. Это температурные зазоры летом расширяются на зиму сужаются. На западе используют скошенные(по углом) стыки.
tollyn
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:21

  tollyn написав:
  summacut написав:В полукилометре от дома железка. На главном ходу зазоры в стыках такие, что большой палец влезает. А он о гиперлупах вещает.

Это не неисправность. Это температурные зазоры летом расширяются на зиму сужаются. На западе используют скошенные(по углом) стыки.

А если рельсы сварные куда расширяться?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:43

  tollyn написав:Это не неисправность. Это температурные зазоры летом расширяются на зиму сужаются. На западе используют скошенные(по углом) стыки.


Летом палец можно вставить, зимой там еще не ходил.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:50

  shapo написав:А если рельсы сварные куда расширяться?


Слышал, что там крепления специальные, чтобы сваренный рельс мог "ходить" по шапалам. И между сварными участками кладут уравнительный рельс (их существует несколько длин), который в течение года меняют по температуре.
Вжарим томосом по автокефалии
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:35

  tollyn написав:Вроде давно не новость Укрзалізниця не подчиняется министерству. И я ранее проработал много лет на железке согласен с высказываниями Омеляна. Сколько не вкладывай в железяку большинство денег будет розворовано. У кого не спроси уже лет 15 сполошной спад. Ресурс локомотивов, вагонов(запчасти снимать уже не откуда) и человеческий исчерпан(большая разница в зарплатах молодежи и старшого поколения выполняющих одинаковую работу, сами зарплаты низкие, условия для работы никакие). Люди массово увольняются. И это еще не дно, дальше будет только хуже.

Поэтому как не относись к гиперлупу, но вариантов нету.

В смысле - нет вариантов? Приватизировать и весь сказ
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:16

  tollyn написав:И я ранее проработал много лет на железке согласен с высказываниями Омеляна. Сколько не вкладывай в железяку большинство денег будет розворовано. У кого не спроси уже лет 15 сплошной спад. Ресурс локомотивов, вагонов(запчасти снимать уже не откуда) и человеческий исчерпан(большая разница в зарплатах молодежи и старшого поколения выполняющих одинаковую работу, сами зарплаты низкие, условия для работы никакие). Люди массово увольняются. И это еще не дно, дальше будет только хуже.

Если бы железнодорожники больше внимания уделяли сервису, то их услугами в части тех же грузоперевозок пользовалось бы гораздо больше компаний. А это, как ни крути, приличные деньги. Но даже самое элементарное, получить информацию по поводу дислокации вагонов с грузом невозможно. Приходится пользоваться разными сервисами типа такого http://www.rail-locator.com/ А это все говорит о том, что нужно решать проблему с клиентоориентированностью.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:59

Re: Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують пр

  zРадио написав:Задача Омеляна - обеспечить инфраструктуру в Украине
...
Да какая там задача может быть.. там давно уже..
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Джон
 
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