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СБУ заарештувала банківський
рахунок великої інвесткомпанії

СБУ заарештувала банківський рахунок великої інвесткомпанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:54

СБУ заарештувала банківський рахунок великої інвесткомпанії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

Дивися повний текст СБУ заарештувала банківський рахунок великої інвесткомпанії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:54

Співчуваєм..... :(
anton_gms
 
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