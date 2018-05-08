Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.
Дивися повний текст СБУ заарештувала банківський рахунок великої інвесткомпанії.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 22:54
СБУ заарештувала банківський рахунок великої інвесткомпанії
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Дивися повний текст СБУ заарештувала банківський рахунок великої інвесткомпанії.
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