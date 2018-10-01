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Голова Ради НБУ оцінив
вплив можливої світової...

Голова Ради НБУ оцінив вплив можливої світової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:54

Голова Ради НБУ оцінив вплив можливої світової...

Пропонуємо до обговорення:
Богдан Данилишин вважає, що ситуація в світовій економіці може ускладнитися.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ оцінив вплив можливої світової економічної кризи на Україну.
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