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У Києві судитимуть квартирного
шахрая за багатомільйонну...

У Києві судитимуть квартирного шахрая за багатомільйонну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:56

У Києві судитимуть квартирного шахрая за багатомільйонну...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві судитимуть квартирного шахрая за багатомільйонну аферу

Дивися повний текст У Києві судитимуть квартирного шахрая за багатомільйонну аферу.
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